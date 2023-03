Media: brytyjskie ministerstwo obrony rozważa zakup floty balonów szpiegowskich

czytaj dalej

Brzmi groźnie oczywiście, ale przede wszystkim to wyrok zaoczny. Łukaszenka dziś sądził pustą klatkę - powiedział Paweł Łatuszka, komentując wydany na niego przez białoruski reżim wyrok. - To na pewno mnie motywuje, bo taki mam charakter. Będę walczył, bo nie mam wyboru - oświadczył opozycjonista i były dyplomata. Mówił też, że Alaksandr Łukaszenko "zbiera zakładników", którymi chce "handlować ze światem". - Powstaje pytanie, czy prowadzić ten handel z Łukaszenką, czy zmusić do wyzwolenia tych wszystkich więźniów politycznych - ocenił.