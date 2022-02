Media: książę Andrzej musi zapłacić od 7 do 12 milionów funtów w ramach ugody z Virginią Giuffre

Brytyjski książę Andrzej będzie musiał zapłacić od 7 do 12 milionów funtów w ramach ugody pozasądowej zawartej z Virginią Giuffre - podają brytyjskie gazety w środę. Kobieta oskarżyła go o wykorzystanie seksualne, kiedy nie była jeszcze pełnoletnia.

Spekulacje prasy o kwocie, jaką musi zapłacić książę

Brytyjskie gazety podają różne kwoty uzgodnionego odszkodowania. Według dziennika "The Guardian" jest to 10 milionów dolarów, czyli około 7 milionów funtów, "The Times", "Daily Mail" i "The i" piszą o 10 milionach funtów, zaś "Daily Telegraph", "Daily Express", "The Sun" i "Daily Mirror" - że musi zapłacić około 12 milionów funtów. Wydaje się, że najmniej prawdopodobna jest liczba podana przez "The Guardian", bo jako jedyna nie ma potwierdzenia w innym źródle.