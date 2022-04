Brytyjski "Daily Telegraph": Polska jest teraz jest prawdziwym liderem wolnej Europy

Podczas gdy europejskie potęgi jak Francja czy Niemcy z trudem radzą sobie z kryzysem wywołanym przez rosyjską agresję na Ukrainę, Polska stała się filarem wysiłków na rzecz pomocy Ukrainie - komentował na łamach "Daily Telegraph" publicysta tej gazety Con Coughlin. "Rząd brytyjski również mógłby się czegoś nauczyć na temat zdolności przywódczych od nieustraszonych Polaków" - dodał. Ocenił, że "dla Polaków jawne próby szantażu ze strony Rosji, mające na celu zmuszenie ich do rezygnacji z poparcia dla Ukrainy, są niczym odznaka honorowa".

"Polska jest teraz prawdziwym liderem wolnej Europy" - zatytułował swój tekst publicysta jednego z największych brytyjskich dzienników "Daily Telegraph" Con Coughlin. "Wiele mówi o impotencji Unii Europejskiej w obliczu kryzysu ukraińskiego fakt, że to właśnie Polska stała się najskuteczniejszym wodzirejem bloku w konfrontacji z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Zaledwie kilka miesięcy temu Bruksela starała się demonizować Polskę jako państwo awanturnicze, oskarżając ją o naruszanie demokratycznej agendy UE. (...) Dziś, gdy Polska przejęła wiodącą rolę w potępieniu brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę, próby upokorzenia Polaków przez UE wydają się co najmniej nieprzemyślane" - napisał Coughlin.

Jak dodał, podczas gdy kluczowe państwa UE, jak Niemcy i Francja, z trudem radzą sobie z ogromem wyzwania, jakie niesprowokowany akt agresji Putina stanowi dla przyszłości europejskiego bezpieczeństwa, Polska nie tylko stała się filarem zachodnich wysiłków na rzecz udzielenia Ukrainie niezbędnego wsparcia wojskowego, ale także bez wahania przyjęła miliony ukraińskich uchodźców. Jego zdaniem przewodzi ona wezwaniom do znacznego zwiększenia wsparcia wojskowego dla Ukrainy, które do tej pory składało się głównie z broni defensywnej.

Publicysta przypomniał, że Polska była jednym z pierwszych krajów, które zaoferowały Ukrainie dostawy samolotów bojowych, do czego nie doszło ze względu na niechęć administracji amerykańskiej do drażnienia Kremla, a teraz musi za to zapłacić odcięciem dostaw gazu przez Rosję.