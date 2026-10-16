Świat Media: matka zabójcy Henry'ego Nowaka wcześniej wyjdzie z więzienia Anna Zaleska |

Maciej Woroch o dożywociu dla zabójcy studenta polskiego pochodzenia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja w Southampton

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W grudniu 2025 roku w Southampton Vickrum Digwa zabił 18-letniego brytyjskiego studenta o polskich korzeniach. Ciosy zadał nożem o ostrzu długości 21 centymetrów. W czerwcu Digwa został skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie najwcześniej po 21 latach. Jego matka, 53-letnia Kiran Kaur usłyszała wyrok trzech lat więzienia za pomoc zabójcy. Kobieta przybyła na miejsce zdarzenia i zanim przyjechała policja, zabrała nóż, którym posłużył się jej syn.

Matka zabójcy Henry'ego Nowaka zostanie przedterminowo zwolniona

Według informacji brytyjskich portali ITV News i Sky News, podanych w czwartek, matka zabójcy Henry'ego Nowaka zostanie przedterminowo zwolniona z więzienia. Według Sky News, uwolnienie ma nastąpić w grudniu, a Kaur jako obywatelka Indii "prawdopodobnie będzie mogła zostać objęta rządowym programem deportacji" - pisze brytyjski portal. Wcześniejsze zwalnianie skazanych z placówek penitencjarnych ma pomóc w rozwiązaniu problemu ich przeludnienia w Wielkiej Brytanii.

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Zwalniani nie odzyskują wolności, ale odbywają resztę kary pod nadzorem. Jak zapewniają brytyjskie władze, nosić muszą elektroniczną bransoletkę. Co do zwolnienia Kaur, brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odmówiło komentarza, stwierdzając: "Nasze myśli pozostają z rodziną i przyjaciółmi Henry'ego Nowaka, którego życie zostało brutalnie przerwane w wyniku straszliwego aktu przemocy". W oświadczeniu dla Sky News MSW dodało: "Zawsze będziemy dążyć do deportacji zagranicznych przestępców przy pierwszej nadarzającej się okazji".

Portal przypomina jednocześnie, że zastępczyni prokuratora generalnego Anglii i Walii Ellie Reeves złożyła apelację w sprawie wysokości wyroku dla Kaur. Chce, by sąd sprawdził, czy nie był zbyt łagodny. Apelację złożył też Vickrum Digwa.

Zabójstwo Henry'ego Nowaka

Henry Nowak, 18-letni student polskiego pochodzenia, 3 grudnia 2025 roku został zaatakowany przez Vickruma Digwę w Southampton. Wracał do akademika. Gdy policjanci przybyli na miejsce zdarzenia, zamiast udzielić pomocy Nowakowi, aresztowali go i skuli kajdankami. Mieli uwierzyć słowom Digwy, że student znieważył go na tle rasowym. Chwilę później Nowak zmarł. Sekcja zwłok wykazała, że otrzymał pięć ciosów nożem.

Po opublikowaniu nagrania, na którym widać brak reakcji policjantów na słowa Nowaka, który mówi, że jest ranny i nie może oddychać, w Southampton wybuchły zamieszki.

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Dwóch policjantów biorących udział w aresztowaniu Nowaka zostało objętych dochodzeniem Niezależnego Urzędu ds. Postępowania Policji, które miało ustalić, czy dopuścili się oni rażącego naruszenia dyscypliny. Wyników dotąd nie przedstawiono.