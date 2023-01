Chłopiec z niepełnosprawnością stracił nocną opiekę. Bo rodziców nie stać na ogrzanie domu

11-letni Marley Van Keogh mieszka w Penybryn w Wielkiej Brytanii. Cierpi na porażenie mózgowe, epilepsję i inne problemy zdrowotne spowodowane komplikacjami podczas porodu. Z tego powodu wymaga całodobowej opieki, na co dzień korzysta m.in. z respiratora, podnośnika, pompy żywieniowej oraz monitora poziomu tlenu i tętna.

Chłopiec pozbawiony nocnej opieki

Tymczasem przedstawiciele brytyjskiego systemu ochrony służby zdrowia (NHS, National Health Service) poinformowali, że nie będą mogli dłużej zagwarantować chłopcu całonocnej opieki, ponieważ jego rodzice nie są w stanie "odpowiednio ogrzać swojego domu". Jak dodali, pielęgniarki nie będą zobowiązane do nocnych dyżurów, jeśli nie zostaną im zapewnione "odpowiednie warunki pracy". Brytyjski "Guardian", który 4 stycznia opisuje tę historię, nie precyzuje kiedy informacja została przekazana rodzicom.

Rodzice chłopca, Leah i Troy Van Keogh, twierdzą, że wysokość rachunków za prąd w ich domu podwoiła się w ostatnich miesiącach. Ich ostatni, kwartalny rachunek za prąd miał opiewać na sumę 409 funtów, czyli równowartość ok. 2,2 tys. złotych - dwukrotnie więcej niż jeszcze poprzedni rachunek. Według pary znacznie wzrósł również ich rachunek za gaz. W rozmowie z "Guardianem" przyznali, że to właśnie dlatego nie stać ich już na ogrzewanie domu 24 godziny na dobę. Zbyt kosztowne staje się również używanie aparatury elektrycznej, której ich 11-letni syn z niepełnosprawnością potrzebuje, by przeżyć.