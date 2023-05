"Podejrzany dron" nad Gatwick. Lotnisko pod Londynem zamknęło pas startowy

Lotnisko Gatwick zostało zmuszone w niedzielę do zamknięcia pasa startowego na prawie godzinę z powodu incydentu z udziałem "podejrzanego drona" - informują media powołując się na władze portu lotniczego.

Operacje na podlondyńskim lotnisku zostały tymczasowo zawieszone tuż przed 13:45 czasu miejscowego w niedzielę i wznowione ok. 50 minut później - przekazał cytowany przez BBC rzecznik lotniska. Jak zaznaczył, 12 samolotów, które miały lądować na Gatwick, zostało skierowanych do innych portów lotniczych. Jak poinformował Sky News, lotnisko zamknęło jeden pas z powodu incydentu z udziałem "podejrzanego drona" i zostało ponownie otwarte po "zakończeniu śledztwa".

Położone 40 km na południe od Londynu lotnisko Gatwick jest drugim największym portem lotniczym Wielkiej Brytanii pod względem liczby pasażerów. Brytyjski publiczny nadawca przypomniał, że już raz zostało zamknięte z powodu drona - w 2018 roku, kiedy w pobliżu lotniska zaobserwowano dwie niezidentyfikowane maszyny. "Nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności za incydent, który wpłynął na ponad tysiąc lotów i 140 tys. Pasażerów" - przekazało BBC.

- To jest bardzo niesympatyczna i niebezpieczna sytuacja - mówił w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS Grzegorz Brychczyński, ekspert lotniczy, komentując incydent z 2018 roku. Jak podkreślił, uderzenie 25-kilogramowego drona w samolot mogłoby spowodować katastrofę. - Gdyby wpadł do silnika, to jest najgorszy scenariusz - tłumaczył drugi gość programu, pilot liniowy Jakub Benke.