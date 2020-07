Wielka Brytania zawiesza traktat z Hongkongiem. "Symboliczny, ale bardzo ważny gest"

Szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab poinformował w poniedziałek, że Wielka Brytania zawiesza traktat ekstradycyjny z Hongkongiem i objęła swe byłe terytorium embargiem na eksport broni. To odpowiedź na narzucone Hongkongowi przez Chiny prawo o bezpieczeństwie państwowym.

- Nie będziemy rozważać reaktywacji tych ustaleń, chyba że pojawią się jasne i solidne zabezpieczenia, które są w stanie zapobiec nadużywaniu ekstradycji z Wielkiej Brytanii zgodnie z nowym prawem - powiedział szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab. Zakaz jest kolejnym znakiem końca tego, co były premier Wielkiej Brytanii David Cameron w 2015 roku nazwał "złotą erą" relacji z Chinami, drugą co do wielkości gospodarką świata - komentuje agencja Reutera.