"To naprawdę szokujące zdarzenie". Policjant śmiertelnie postrzelony w areszcie

Okoliczności zdarzenia, do którego doszło w dzielnicy Croydon w południowym Londynie, pozostają niejasne, ale jak podają brytyjskie media, 23-letni mężczyzna został zatrzymany w nocy przez dwóch funkcjonariuszy w związku z tym, że miał przy sobie pewną ilość amunicji. Przewieziono go do policyjnego aresztu. Najprawdopodobniej nie był skuty kajdankami.

Gdy na terenie aresztu jeden z funkcjonariuszy otworzył drzwi do celi, zatrzymany mężczyzna wystrzelił do niego z broni, którą, na to wygląda, miał cały czas przy sobie, a następnie sam próbował się zastrzelić. Policjant został przewieziony do szpitala, gdzie wskutek odniesionych obrażeń zmarł, natomiast zatrzymany mężczyzna znajduje się w stanie krytycznym.