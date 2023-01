Policjant z Londynu przyznał się do niemal 50 przestępstw, w tym 24 gwałtów

Funkcjonariusz londyńskiej policji metropolitalnej David Carrick przyznał się w poniedziałek do kilkudziesięciu przestępstw, w tym dziesiątek gwałtów i przestępstw seksualnych wobec 12 kobiet. Według prokuratorów ofiary poznawał przez aplikacje i wykorzystywał swoją pozycję do przemocy. - Skala degradacji, jakiej Carrick poddał swoje ofiary, nie przypomina niczego, z czym spotkałam się w ciągu 34 lat pracy - powiedziała prokurator koronna Jaswant Narwal. Służby zajęły się sprawą Carricka dopiero w 2021 roku, choć wcześniej przez dwie dekady pojawiały się wobec niego oskarżenia.

Niemal 50 przestępstw, w tym gwałty i przetrzymywanie kobiet

W poniedziałek przed sądem w Southwark w południowym Londynie przyznał się ostatecznie do 49 przestępstw popełnionych w latach 2003-2020 wobec 12 osób, w tym do 24 gwałtów dokonanych na dziewięciu kobietach i kilkunastu innych różnych przestępstw natury seksualnej.

W sądzie mówił, że do gwałtów dochodziło niekiedy wielokrotnie w ciągu miesięcy lub lat, przy czym wiele z tych ataków obejmowało przemoc, która mogła spowodować u ofiar obrażenia fizyczne. Większość ofiar poznał poprzez portale randkowe, głównie Tinder i Badoo, a do zdobycia ich zaufania wykorzystywał swoją funkcję w policji.

Według prokuratury pozycję wykorzystywał także do ich kontrolowania i zastraszania, przekonując je, że nikt nie uwierzy ich słowom przeciwko niemu. Miał ponadto izolować kobiety społecznie i finansowo, a także często przetrzymywać je wbrew ich woli, kontrolując to, co noszą i kiedy śpią. Policjant powiedział, że wielokrotnie wpychał jedną ze swoich ofiar do małej szafki pod schodami w jego domu.