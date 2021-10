Zamordował dwie siostry w londyńskim parku, dostał dożywocie. 19-latek twierdzi że podpisał "pakt z diabłem"

19-letni Brytyjczyk Danyal Hussein, który zamordował dwie siostry w londyńskim parku, usłyszał wyrok. Mężczyzna został skazany na dożywocie bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie przed upływem 35 lat. Nastolatek twierdzi, że podpisał "pakt z diabłem", który zobowiązał go do zbijania kobiet co sześć miesięcy. W zamian miał pomóc mu wygrać na loterii.

Napastnik twierdzi, że zabił kobiety, by wypełnić swoje zobowiązanie, wynikające z "paktu", który zawarł z demonem, podpisując się własną krwią. Tłumaczył, że obiecał "składać sześć ofiar co sześć miesięcy, tak długo jak będzie mógł i będzie na wolności". W zamian miał otrzymać pewność wygranej na loterii.

28 śmiertelnych pchnięć nożem

"Zabiłeś dla pieniędzy i z żądzy władzy"

- Znalazłeś te dwie kobiety. Nie znały cię. Zaskoczyłeś je, przestraszyłeś i zabiłeś - powiedziała sędzia Philippa Whipple, zwracając się do zabójcy w trakcie rozprawy. - Dopuściłeś się tych okrutnych ataków. Zrobiłeś to, by zabić. Zrobiłeś to dla pieniędzy i z żądzy władzy - podsumowała sędzia, dodając, że swoim czynem złamał życie bliskich ofiar.