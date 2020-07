Londyn będzie przyglądać się wrześniowym wyborom do Rady Ustawodawczej Hongkongu, a Chiny muszą odbudować zaufanie społeczności międzynarodowej – przekazał we wtorek szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab swojemu chińskiemu odpowiednikowi Wangowi Yi.

"Minister spraw zagranicznych powiedział, że Wielka Brytania będzie uważnie obserwować wrześniowe wybory do Rady Ustawodawczej Hongkongu i wezwał Chiny do przestrzegania ich międzynarodowych zobowiązań w zakresie praw człowieka w Sinciangu wobec wiarygodnych dowodów na poważne naruszenia praw człowieka w stosunku do ujgurskich muzułmanów" - napisano w komunikacie brytyjskiego MSZ. "Podkreślił, jak ważne jest, by Chiny odbudowały zaufanie społeczności międzynarodowej, wypełniając swoje międzynarodowe zobowiązania" - dodano.