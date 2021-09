Była umówiona w barze, nie dotarła. Ciało 28-latki znaleziono w parku

28-letnia Sabina Nessa wyszła z domu wieczorem w sobotę 17 września. Była umówiona z przyjaciółką w pobliskim barze w południowym Londynie. Do przejścia miała jedynie krótki odcinek przez miejski park. Na spotkanie nigdy nie dotarła. Jej ciało znaleziono następnego dnia. To kolejna kobieta zamordowana w tym roku w brytyjskiej stolicy. W niedzielę policja aresztowała mężczyznę pod zarzutem zabójstwa 28-latki.

Dom kobiety znajdował się zaledwie pięć minut drogi od pubu, w którym umówiła się na spotkanie tamtego sobotniego wieczoru. Oba miejsca dzielił Cator Park, z którego 28-latka nigdy już nie wyszła. Według śledczych Nessa została zamordowana około godziny 20.30. - To nie był środek nocy. Ludzie byli wtedy zarówno w parku, jak i wokół niego - powiedział detektyw Luke Marks.

Śledczy apelują do wszystkich potencjalnych świadków morderstwa o kontakt, kierowców poproszono o sprawdzenie nagrań z kamer samochodowych.

"Utknęliśmy w koszmarze"

W całej Wielkiej Brytanii zorganizowano czuwania, by upamiętnić 28-latkę i zwrócić uwagę na problem przemocy wobec kobiet.

- Nasz świat legł w gruzach. Po prostu brakuje słów - powiedziała siostra zamordowanej Jebina Yasmin Islam, przemawiając w pobliżu miejsca zbrodni. - Mamy wrażenie, że utknęliśmy w koszmarze i nie możemy się obudzić. Straciliśmy naszą siostrę, moi rodzice stracili córkę, moje córeczki straciły wspaniałą, kochającą i opiekuńczą ciocię - mówiła przez łzy. I dodała: - Żadna rodzina nie powinna przechodzić przez to, przez co my przechodzimy.