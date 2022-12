Lód załamał się pod grupą dzieci. Troje nie żyje, jedno w stanie krytycznym

Nie żyje troje z czworga dzieci, które wpadły do wody w trakcie zabawy na tafli zamarzniętego jeziora niedaleko angielskiego Birmingham - poinformowała miejscowa policja. Ofiary to chłopcy w wieku od ośmiu do 11 lat. Czwarty poszkodowany, sześciolatek, nadal znajduje się w stanie krytycznym.

Do zdarzenia doszło 11 grudnia, ok. godz. 14:30 czasu lokalnego, w miejscowości Kingshurst na przedmieściach Birmingham. Służby otrzymały wezwanie, z którego wynikało, że sześć osób wpadło do wody po tym, jak załamał się lód na jeziorze położonym w miejscowym parku. Ratownikom udało się wyciągnąć na brzeg czworo dzieci. U całej czwórki doszło do zatrzymania akcji serca. Dzieci zostały przewiezione do szpitala, ich stan określany był jako krytyczny.