Okolice królewskiej rezydencji jak toaleta publiczna. "Jeśli musicie, zróbcie to jak najdalej od budynków"

Niezła pogoda w Wielkiej Brytanii i stopniowo znoszone obostrzenia sprawiają, że coraz więcej ludzi udaje się w plener, by obejrzeć choćby z zewnątrz historyczne budynki, pospacerować wśród zieleni lub uprawiać sport. Jako że większość toalet publicznych ze względów higienicznych pozostaje zamknięta, ludzie szukają alternatywnych sposobów na załatwienie potrzeb fizjologicznych. To zaś sprawia, że licznie odwiedzane przez turystów i spacerowiczów tereny są zanieczyszczone jak nigdy dotąd.

Spacerowicze i turyści wypróżniają się w pobliżu rezydencji królowej

Zasygnalizowali to w mediach społecznościowych. "Z rozczarowaniem patrzymy na tak wiele chusteczek pozostawionych na terenie posiadłości. (...) Proszę pamiętać, że obecnie w promieniu wielu mil nie ma czynnych toalet publicznych" - czytamy na profilu zamku Balmoral na Twitterze.

W osobnym tweecie zwrócono się z prośbą do turystów: "Jeśli musicie oddać mocz, zróbcie to przynajmniej 30 metrów od jezior i strumyków. Jeżeli musicie się wypróżnić, zróbcie to jak najdalej od budynków, ścieżek, cieków wodnych i zwierząt gospodarskich. Zakopcie odchody w płytkiej dziurze i zasypcie ziemią".