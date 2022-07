Kto zastąpi Borisa Johnsona? Sondaż wskazuje faworyta

Boris Johnson ma w czwartek zrezygnować z szefowania Partii Konserwatywnej. Na jego następcę, w konsekwencji zapewne szefa brytyjskiego rządu, typowanych jest kilkoro polityków, ale - jak wynika z sondażu - faworyt jest jeden.

Rzecznik brytyjskiego rządu przekazał, że jeszcze w czwartek premier Boris Johnson wygłosi oświadczenie. Jak podają brytyjskie media, ogłosi on swoją rezygnację z funkcji szefa Partii Konserwatywnej. BBC zaznacza, że Johnson zostanie na stanowisku premiera do czasu wyboru następcy, co spodziewane jest jesienią.

Reuters przedstawił sylwetki kilkorga polityków, którzy są typowani na ewentualnych następców Borisa Johnsona.

Ben Wallace

52-letni Ben Wallace - były żołnierz - jest ministrem obrony. W ostatnich miesiącach zyskał najwyższe poparcie społeczne wśród wszystkich członków Partii Konserwatywnej. Stało się tak w związku z koordynowaną przez niego pomocą Ukrainie i odpowiedzią Londynu na rosyjską agresję.

Do ogólnokrajowej polityki wszedł w 2005 roku, kiedy uzyskał mandat do Izby Gmin. Od 2016 do 2019 roku był ministrem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, później zaczął kierować resortem obrony.

Ben Wallace EPA

YouGov przeprowadził w czwartek sondaż wśród członków Partii Konserwatywnej. Wynika z niego, że Wallace ma największe szanse na zastąpienie Johnsona na fotelu lidera partii.

Liz Truss

Liz Truss to obecna szefowa brytyjskiej dyplomacji. 46-latka od lat pojawiała się w czołówce sondażu na najbardziej popularnego członka partii, który jest organizowany przez portal Conservative Home. Truss starannie buduje swój wizerunek. Dużym echem odbiło się jej zdjęcie we wnętrzu czołgu, co dla wielu komentatorów było jednoznacznym odwołaniem się do przywództwa Margaret Thatcher, która również dała się sfotografować w takiej pozie.

Liz Truss gov.uk

Liz Truss przez pierwsze dwa lata rządów Johnsona pracowała jako sekretarz ds. handlu międzynarodowego. Broni brexitu, w 2021 roku została głównym negocjatorem Wielkiej Brytanii z Unią Europejską.

Truss w poniedziałek zapewniła o swoim stuprocentowym poparciu dla Johnsona.

Jeremy Hunt

Jeremy Hunt to były minister spraw zagranicznych i konkurent Johnsona w wyścigu o fotel szefa partii z 2019 roku (Hunt zajął ostatecznie drugie miejsce). 55-latek, jak podkreśla agencja Reutera, proponuje obecnie "bardziej stonowany i mniej kontrowersyjny styl przywództwa" od Johnsona.

Jeremy Hunt gov.uk

Hunt, który w rządzie Johnsona nie otrzymał teki, na początku tego roku otwarcie przyznał, że jego ambicja zostania szefem rządu "nie zniknęła do końca". W czerwcu zagłosował "za" wotum nieufności dla Johnsona.

Rishi Sunak

Rishi Sunak do wtorku był ministrem finansów. Był wskazywany jako faworyt do przejęcia schedy po Johnsonie - był chwalony między innymi za skuteczną obronę brytyjskiej gospodarki po pandemii. Komentatorzy podkreślali wtedy, że Sunak skutecznie wdrożył program utrzymywania miejsc pracy.

Jego notowania jednak mocno pogorszyły się po tym, kiedy spadła na niego krytyka w związku z niewystarczającym wsparciem dla rodzin zmagających się z coraz wyższymi kosztami życia. Sytuacja tylko pogorszyła się, gdy Sunak został ukarany wraz z Johnsonem za złamanie zasad obostrzeń koronawirusowych.

Rishi Sunak gov.uk

Przygotowany przez jego resort budżet jest najbardziej obciążającym brytyjskiego podatnika od lat 50. Tym samym wielu komentatorów zarzuca mu odejście od zapowiadanych przez niego założeń polegających na faworyzowaniu niskich podatków.

Nadhim Zahawi

Nadhim Zahawi przejął tekę ministra finansów po Sunaku. Jego notowania wzrosły w 2021 roku wraz ze skutecznym wdrożeniem programu szczepień przeciwko COVID-19. Reuters przypomina, że Wielka Brytania była pod tym względem w światowej czołówce.

Nadhim Zahawi Reuters

Nadhim Zahawi jako dziecko wraz z rodzicami uciekł z Iraku. Zanim dostał się do parlamentu, założył firmę sondażową YouGov. W zeszłym tygodniu stwierdził, że ewentualne objęcie przez niego fotela premiera byłoby "przywilejem".

Penny Mordaunt

Penny Mordaunt jest byłą szefową resortu obrony, która jest jednocześnie przedstawicielką frakcji wspierającej Jeremiego Hunta. Po tym, jak Hunt przegrał wyścig o szefostwo w Partii Konserwatywnej, Penny Mordaunt straciła ministerialną tekę. Była zażartą zwolenniczką brexitu i krytykowała polityków popierających pandemiczne obostrzenia gospodarcze.

Penny Mordaunt gov.uk

Obecnie jest wiceministrem handlu. W zeszłym miesiącu stwierdziła publicznie, że wyborcy potrzebują "profesjonalnego i kompetentnego" rządu.

Sajid Javid

Sajid Javid był pierwszym ministrem, który zrezygnował we wtorek ze stanowiska i rozpoczął falę odejść. To były bankowiec. W gabinecie Johnsona był ministrem finansów, a później (do wtorku) ministrem zdrowia. Wcześniej zasiadał też w rządzie Theresy May, odpowiadając za samorządy lokalne, a później za sprawy wewnętrzne.

Sajid Javid NEIL HALL/EPA/PAP

Tom Tugendhat

Tom Tugendhat przewodniczy parlamentarnej komisji spraw zagranicznych. Jest byłym żołnierzem, walczył w Iraku i Afganistanie. Zapowiadał już wcześniej, że będzie startował w każdej rywalizacji o przywództwo w partii.

Tom Tugendhat Richard Pohle / News Licensing / Forum

Wielokrotnie krytykował decyzje Johnsona i zapowiadał, że w przypadku swojego zwycięstwa odciąłby się zupełnie od poprzedniego rządu.

Suella Braverman

Suella Braverman od 2020 roku jest prokurator generalną Anglii i Walii. Była zwolenniczką brexitu i dawała do zrozumienia, że chce ubiegać się o przywództwo w partii. Spotkała się z ciężką krytyką ze strony prawników, kiedy rząd próbował nagiąć prawo międzynarodowe w sprawie zasad handlu w Irlandii Północnej po brexicie.

Suella Braverman NEIL HALL/EPA/PAP

