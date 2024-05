Kto stoi za cyberatakiem? Minister mówi o "wrogim aktorze"

Grant Shapps, brytyjski minister obrony, oświadczył, że za włamaniem do systemu wypłacania wynagrodzeń resortu obrony stał "wrogi aktor". Nie wskazał bezpośrednio na Chiny, choć to właśnie one według brytyjskich mediów są odpowiedzialne za przeprowadzenie cyberataku. Schapps przekazał, że w wyniku ataku mogły zostać naruszone dane osobowe do 272 tysięcy obecnych i byłych członków sił zbrojnych.