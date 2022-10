Media: Boris Johnson i Rishi Sunak spotkali się w celu zawarcia porozumienia

Na razie nie ma żadnych szczegółów spotkania między Borisem Johnsonem a Rishim Sunakiem, ani tym bardziej tego, jak miałoby wyglądać porozumienie między nimi. Biorąc jednak pod uwagę osobowość Johnsona i to, że jeszcze cztery miesiące temu to on był premierem, a Sunak ministrem w jego rządzie, trudno sobie wyobrazić, by ten pierwszy zaakceptował drugoplanową rolę.