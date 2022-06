Jeśli nie Boris Johnson, to kto? Oni mogą stanąć na czele brytyjskiego rządu

Głosowanie w sprawie wotum nieufności dla Borisa Johnsona ma się odbyć pomiędzy godziną 19 i 21 czasu polskiego. Jeżeli większość deputowanych Partii Konserwatywnych będzie chciało zmiany lidera (zagłosować musi za tym co najmniej 180 posłów), obecny premier pożegna się ze stanowiskiem szefa rządu.

Liz Truss

Truss starannie buduje swój wizerunek. Dużym echem odbiło się jej zdjęcie we wnętrzu czołgu, co dla wielu komentatorów było jednoznacznym odwołaniem się do przywództwa Margaret Thatcher, która również dała się sfotografować w takiej pozie.