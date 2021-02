Wnuczka królowej Elżbiety II urodziła syna

Księżniczka Eugenia, 10. w linii sukcesyjnej do brytyjskiego tronu, zamieściła na swoim profilu na Instagramie zdjęcie dłoni jej i jej męża, w których trzymają malutką rączkę nowo narodzonego dziecka. Chłopiec przyszedł na świat we wtorek rano w The Portland Hospital w centrum Londynu, tym samym szpitalu, w którym w 2019 roku urodził się poprzedni prawnuk Elżbiety II, syn księcia Harry'ego i księżnej Meghan - Archie Mountbatten-Windsor.