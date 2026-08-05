Świat Księżniczka urodziła dziewczynkę. Oświadczenie Pałacu Buckingham Maciej Wacławik |

Księżniczki Beatrycze i Eugenia na zdjęciach z czerwca 2022 roku Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: The Royal Family / Instagram

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Córka księżniczki i jej męża Jacka Brooksbanka urodziła się 3 sierpnia o godzinie 18.20 w szpitalu w Lizbonie. Tuż po porodzie ważyła około trzech kilogramów - dowiadujemy się z oświadczenia, które Pałac Buckingham udostępnił w mediach społecznościowych we wtorek. "Ich królewskie mości król [Karol III - red.] i królowa [Kamila - red.] oraz inni członkowie rodziny królewskiej z radością przyjęli tę wiadomość" - czytamy we wpisie, do którego dołączono zdjęcie noworodka w ubranku z motywem anielskich skrzydeł.

O tym, że księżniczka Eugenia i jej małżonek spodziewają się trzeciego dziecka, Pałac Buckingham informował w maju. Para wzięła ślub w 2018 roku. Ich pierwszy syn, August, przyszedł na świat w 2021 roku. Drugiego syna, Ernesta George'a Ronniego, Brooksbankowie powitali w 2023 roku.

Księżniczka 12. w kolejce do tronu

36-letnia księżniczka Eugenia jest młodszą córką Sarah Ferguson i Andrew Mountbatten-Windsora - brata króla Karola III, który został pozbawiony tytułu książęcego oraz innych przywilejów. Decyzję brytyjskiego monarchy poprzedziły miesiące nacisków z powodu powiązań Mountbattena Windsora z amerykańskim przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem.

Eugenia zajmuje obecnie 12. miejsce w kolejce do brytyjskiego tronu - za książętami Williamem i Harrym, ich dziećmi, swym ojcem Andrew Mountbatten-Windsorem oraz siostrą Beatrycze i jej dziećmi. Pociechy 36-letniej księżniczki w linii sukcesji znajdują się tuż za nią.

Redagował AM