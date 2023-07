Księżna Meghan złożyła pozew o rozwód z księciem Harrym? Newsweek wyjaśnia, jak jest naprawdę

Newsweek wyjaśnia, że plotka dotycząca domniemanego rozwodu księżnej Meghan i księcia Harry'ego ma swoje źródło we wpisie na Twitterze hiszpańskiej komentatorki Ady Lluch z 11 lipca. "Chodzą plotki, że Meghan Markle odchodzi od Harry'ego" - napisała wówczas kobieta. "Po tym, jak ośmieszyła brytyjską rodzinę królewską, zabrała go od rodziny i sprawiła, że cały naród go nienawidzi. Teraz, gdy Harry jest spłukany i samotny, rzekomo złożyła papiery rozwodowe, żądając 80 mln dolarów i całkowitej opieki nad Archie'm i Lillibet" - twierdziła, nie podając żadnych źródeł tych doniesień. Jej wpis w ciągu ostatniego tygodnia wyświetliło niemal 13 mln użytkowników.