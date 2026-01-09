Księżna Kate w urodzinowym filmie o "odkryciu, co znaczy żyć"

Księżna Kate w szpitalu w Colchester (02.07.2025 r.) Źródło: Reuters

W trwającym niespełna dwie minuty filmie widzimy księżną spacerującą po lesie i nad stawem czy zanurzającą dłoń w strumieniu. W tle słyszymy jej głos i bardzo osobistą refleksję. - Nawet w najzimniejszej i najciemniejszej porze roku zima ma sposób, by przynieść nam spokój, cierpliwość i cichą refleksję - mówi księżna. - Tam, gdzie strumień zwalnia na tyle, by móc się w nim przejrzeć, obok szmerów i pulsu żyjących istot odkrywamy to, co w nas ukryte najgłębiej. Ja odkryłam, jak głęboko jestem wdzięczna za przepływające przez nas rzeki, które zmywają lęki i oczyszczenie. Za zmycie łez i odkrycie, co znaczy żyć - mówi żona następcy brytyjskiego tronu.

"Głęboko osobista" refleksja Kate

Wideo jest ostatnią częścią cyklu czterech nagrań poświęconych porom roku. Pierwszy film, o wiośnie, księżna opublikowała w maju ubiegłego roku. Jak pisze sama w instagramowym opisie do najnowszej części, seria "Matka Natura" to głęboko osobista, twórcza refleksja na temat tego, jak natura pomogła jej wyzdrowić. "To także opowieść o sile i kreatywności natury w procesie zbiorowego uzdrawiania. Tak wiele możemy się nauczyć od Matki Natury, dążąc do budowania szczęśliwszego i zdrowszego świata" - zauważa księżna.

Żona księcia Williama zakończyła chemioterapię we wrześniu 2024 roku. Na początku ubiegłego roku poinformowała o remisji choroby. Jak podkreśliła wówczas, towarzyszy jej "ulga" i skupia się na powrocie do zdrowia.

Portal BBC zwraca uwagę, że Pałac Kensington opublikował nowy film w dniu urodzin księżnej. "Księżna Walii uczciła swoje 44. urodziny, publikując w mediach społecznościowych osobisty film" - przekazał brytyjski nadawca publiczny.

