"Nie udzielali wywiadów, nie wnieśli wkładu". Meghan i Harry odcinają się od książki

W specjalnie wydanym oświadczeniu książę Harry i jego żona księżna Meghan zaprzeczają, by brali udział w powstawaniu książki "Finding Freedom" ("Odnajdując wolność") na ich temat. Zapowiadana na sierpień publikacja ma być krytyczna wobec rodziny królewskiej.

Książka ma opisywać napięte stosunki między parą książęcą a rodziną

Opublikowane przez dziennik "The Times" fragmenty książki mówią m.in. o rzekomej niechęci Windsorów do pochodzącej z USA księżnej oraz zazdrości ze względu na popularność pary. Według "The Telegraph" publikacja przedstawia Harry'ego i Meghan jako "innowatorów mogących zmodernizować monarchię, tłamszonych przez urzędników i wrogą prasę".