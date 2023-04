Książę William stanął za barem i przyjął rezerwację stolika. Klient nie wiedział, z kim rozmawia

Podczas wizyty w jednej z indyjskich restauracji w Birmingham książę William odebrał telefon od klienta, który chciał zarezerwować stolik. Następcy tronu udało się przyjąć rezerwację, choć nie był pewien, czy zrobił to dobrze. Mężczyzna, który dzwonił, nie był świadomy, z kim rozmawiał. Dowiedział się dopiero, gdy przyszedł do restauracji.

Jak czytamy na stronie brytyjskiej rodziny królewskiej, 20 kwietnia William i Kate spędzili cały dzień w Birmingham, by "uczcić różnorodność kultury i dziedzictwa tego miasta". Jednym z punktów wizyty były odwiedziny w indyjskiej restauracji Indian Streatery, położonej w centrum i prowadzonej przez rodzinę Sharma. To tam doszło do sytuacji, którą nagrała i wrzuciła do sieci towarzysząca parze Rebecca English, dziennikarka "Daily Mail" zajmująca się tematami związanymi z rodziną królewską.