Chciała zamówić pierogi. Nie wiedziała, że zamówienie przyjmuje książę

pap_20260305_2U4
Książę William w Kornwalii
Źródło: Reuters
Brytyjski książę William w czwartek spróbował swoich sił jako sprzedawca. Następca tronu przy odbieraniu zamówienia na lokalne pierogi przekręcił jednak imię zamawiającej, czym wywołał śmiech zebranych.

- Cześć, w czym mogę ci pomóc? - tak ubrany w fartuch książę rozpoczął rozmowę z klientką - kompletnie nieświadomą, że rozmawia z synem króla. Na nagraniu, które opublikował między innymi "The Independent", słychać wybuchy śmiechu osób otaczających Williama, gdy ten zadaje kolejne pytania.

Prawdziwe salwy śmiechu nastąpiły jednak, gdy padło pytanie o imię klientki. - Jak masz na imię? Juicy... Josie. Przepraszam, Josie, myślałem, że powiedziałaś "Juicy" - przeprosił książę, po czym obiecał, że pierogi będą "juicy" (z ang. "soczyste").

Książę w Kornwalii

Rozmowa została nagrana podczas wizyty księcia na farmie, która specjalizuje się w wypieku cornish pasties, czyli pierogów kornwalijskich. To jeden z najsłynniejszych przysmaków południowej Anglii, w skład którego wchodzi wołowina i warzywa.

Wizyta księcia w regionie zbiegła się z dniem patrona Kornwalii, świętego Pirana, obchodzonym 5 marca. Poza wizytą na farmie brytyjski następca tronu spotkał się z mieszkańcami, którzy mierzą się ze skutkami burzy Goretti. W styczniu spowodowała ona wielkie zniszczenia na zachodzie Europy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Książę William i księżna Kate na rozdaniu nagród BAFTA
Milczeli na temat zatrzymania byłego księcia. Jedno zdanie zwróciło uwagę
Harry i Meghan w Jordanii
Księżna Meghan w Jordanii i porównania do Diany
Andrzej Mountbatten-Windsor w samochodzie po przesłuchaniu na policyjnym komisariacie
"Napalony Andy" się doigrał. "Najkrócej można to wyrazić jednym zdaniem"
Marcin Złotkowski

Opracował Maciej Wacławik / am

Źródło: The Independent, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Aaron Chown/Avalon/PAP

Książę WilliamBrytyjska rodzina królewskaWielka Brytaniażywność
