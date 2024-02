Informację o tym, że na wtorkowym nabożeństwie żałobnym za zmarłego byłego króla Grecji Konstantyna II zabraknie następcy tronu podała we wtorek CNN, powołując się na źródło z otoczenia rodziny królewskiej . Nie podano, dlaczego w ostatniej chwili zmienił plany - wcześniej zapowiadano jego udział. Wiadomo jedynie, że zrobił to "z przyczyn osobistych". Informator CNN podkreślił jednak, że żona księcia Williama, księżna Kate , która wraca do zdrowia po styczniowej operacji brzucha, "czuje się dobrze".

Na odbywające się we wtorek rano uroczystości żałobne nie mógł przybyć także król Karol III , ponieważ kontynuuje on proces leczenia nowotworu . Inne źródło z otoczenia rodziny królewskiej, na które powołuje się CNN, poinformowało, że "sprawy osobiste" księcia nie mają jednak związku ze stanem zdrowia ojca. Rodzinę królewską na uroczystości reprezentowała królowa Kamila .

Konstantyn II był ojcem chrzestnym księcia Williama

Konstantyn II został mianowany królem Grecji w 1964 roku, ale zaledwie trzy lata później w Grecji doszło do przejęcia władzy przez juntę wojskową, a on, wraz z rodziną, uciekł do Rzymu. W 1973 roku monarchia w Grecji została zniesiona. Były król przeniósł się do Londynu, gdzie mieszkał do 2009 roku. W angielskiej stolicy zaprzyjaźnił się z Karolem III. Gdy Karolowi i księżnej Dianie urodził się pierwszy syn, został jego ojcem chrzestnym.