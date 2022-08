Książęta George, Louis i księżniczka Charlotte idą do nowej szkoły. Ma 25-metrowy basen i pole golfowe

Troje dzieci brytyjskiego księcia Williama i księżnej Kate mają rozpocząć naukę w nowej szkole w przyszłym miesiącu - ogłosiło w poniedziałek biuro księcia Cambridge. Jednocześnie rodzina przygotowuje się do przeprowadzki z Pałacu Kensington do nowego domu w posiadłości Windsor, należącej do królowej Elżbiety II.