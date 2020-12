William i Kate dziękują tym, którzy poświęcili się walce z pandemią

Książęca para pokonuje liczącą ponad 2 tysiące kilometrów trasę królewskim pociągiem - specjalnym składem używanym przez członków rodziny królewskiej. Po nocnej podróży z londyńskiego dworca Euston, w poniedziałek rano William i Kate przybyli do Edynburga, gdzie na dworcu powitani zostali odegranymi na dudach świątecznymi przebojami "Jingle Bells" i "Santa Claus is Coming to Town".