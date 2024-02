Książę William zabiera głos po operacji żony i ujawnieniu choroby ojca. Podziękował za wsparcie

Książę William wziął udział w środę w gali charytatywnej w Londynie, podczas której zbierano pieniądze na rzecz organizacji London’s Air Ambulance prowadzącej lotnicze pogotowie ratunkowe. Jak podkreśla portal ABC, było to pierwsze publiczne pojawienie się następcy tronu od momentu, gdy Pałac Buckingham ogłosił, że u króla Karola III zdiagnozowano nowotwór, a także jedno z pierwszych odkąd jego żona - księżna Kate przeszła operację. Podczas uroczystości William został poproszony przez jednego z reporterów o skomentowanie słów wsparcia, które są kierowane w stronę rodziny królewskiej w ostatnich dniach. - Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystkie życzliwe wiadomości. Dziękuję - powiedział. Później syn króla Karola III wygłosił krótkie przemówienie do uczestników wydarzenia. - Chciałbym skorzystać z okazji, by podziękować także za miłe wiadomości zawierające słowa wsparcia dla księżnej Kate i mojego ojca, zwłaszcza w ostatnich dniach. To wiele dla nas znaczy - powiedział.