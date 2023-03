Książę Harry w sądzie. Według prawników miał stracić przyjaciół, mówią o "podejrzeniach i paranoi"

Wspólny pozew księcia Harry’ego i sześciu innych medialnych osobistości przeciwko Associated Newspapers - jednemu z największych wydawców gazet na Wyspach Brytyjskich, w tym tabloidu "Daily Mail" - związany jest z rzekomymi naruszeniami prywatności, których miały się dopuścić osoby z nim współpracujące. Postępowanie w sprawie ruszyło w poniedziałek. Jak pisze Independent, Associated Newspapers stanowczo zaprzecza oskarżeniom określając je mianem "nieuzasadnionych i wysoce zniesławiających twierdzeń, które nie są oparte na żadnych wiarygodnych dowodach".

Choć sam książę nie zabrał głosu podczas wizyty w londyńskim Sądzie Najwyższym , z pisemnego wystąpienia jego prawników, którego treść przytoczył portal Independent, wynika, że miał on "zostać pozbawiony ważnych aspektów nastoletnich lat" wskutek "bezprawnych działań" Associated Newspapers.

Szczegóły procesu z udziałem księcia Harry’ego

Jak wynika z zeznań, publikacje Associated Newspaper miały wywołać u księcia "podejrzenia i paranoję". Harry miał także "stracić lub odciąć (od siebie - red.) przyjaciół". "Każdy stał się 'podejrzanym', gdyż sposób w jaki zostały napisane artykuły wprowadził go w błąd i uwierzył, że źródłem informacji przekazywanych gazetom były bliskie mu osoby" - portal cytuje oświadczenie prawników księcia.

Jak donosi The Telegraph, Harry miał podjąć próbę umówienia spotkania z ojcem, królem Karolem III, jednak ten ma być w tym czasie "zajęty", mimo że jego zaplanowana na ten czas wizyta we Francji została odwołana z powodu toczących się w kraju protestów. Monarcha ma w tym czasie przebywać w prywatnej rezydencji w Highgrove, gdzie ma przygotowywać się do środowego wyjazdu do Niemiec. The Telegraph zauważa, że spotkanie Harry’ego z bratem również jest mało podobne, gdyż książe William wyjechał wraz z rodziną na wakacje.