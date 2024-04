Jordan Pettitt/PA Images via Getty Images

Książę Harry przed sądem w Londynie

Sąd orzekł jednak, że decyzja o zmianie jego poziomu ochrony nie była niezgodna z prawem ani "irracjonalna" oraz że nie doszło do "niesprawiedliwości proceduralnej".

W poniedziałek Wysoki Trybunał poinformował, że odmówił Harry'emu prawa do złożenia odwołania od podjętej w lutym decyzji, ale wyjaśnił, że może on zwrócić się bezpośrednio do Sądu Apelacyjnego. Na razie jego prawnicy nie przekazali, czy zamierzają z tego skorzystać.