Książę Harry o "tajnej umowie" z wydawcą tabloidów. Twierdzi, że William miał otrzymać "bardzo dużą sumę"

Płatność, która miała zostać dokonana w 2020 roku, została ujawniona w dokumentach sądowych prawników księcia Harry'ego w ramach jego pozwu przeciw należącemu do magnata medialnego Ruperta Murdocha News Group Newspapers, wydawcy tabloidu "The Sun" oraz nieistniejącego już "News of the World". Młodszy syn króla Karola III zarzuca wydawcy bezprawne zbieranie informacji na swój temat.