Książę Harry ma zapłacić tabloidowi "Mail on Sunday". Upadła część linii oskarżenia w sądzie

Brytyjski książę Harry ma zapłacić wydawcy gazety "Mail on Sunday" ponad 48 tysięcy funtów z tytułu kosztów sądowych w związku z odrzuceniem przez sąd jego próby obalenia części linii obrony w trwającym procesie o zniesławienie - poinformował w poniedziałek sąd. Syn króla został zobowiązany do pokrycia kosztów sądowych do 29 grudnia.

Książę Harry pozwał w zeszłym roku do sądu wydawcę Associated Newspapers Limited, zarzucając zniesławienie w związku z artykułem, który ukazał się na łamach "Mail on Sunday".

Dotyczył on jego sporów z ministerstwem spraw wewnętrznych w kwestii prawa do ochrony osobistej po tym, jak zrezygnował on z wykonywania obowiązków członka rodziny królewskiej.

W artykule napisano, że młodszy syn króla Karola III próbował utrzymać spór w tajemnicy, a zapłacenie z własnej kieszeni zaoferował dopiero, gdy sprawa wyszła na jaw.

"Jak książę Harry próbował utrzymać w tajemnicy swoją prawną walkę z rządem o ochroniarzy... a następnie - zaledwie kilka minut po tym, jak historia się rozeszła - jego machina PR-owa próbowała przedstawić pozytywny wydźwięk w sporze" - napisano wówczas w nagłówku.

Harry uważa, że doszło w tym przypadku do zniesławienia, ponieważ zaatakowano "jego uczciwość i prawość". Jego prawnicy przekonywali, że materiał był niedokładny i sugerował, że "kłamał" i "cynicznie" próbował wprowadzić w błąd opinię publiczną.

Associated Newspapers Limited przekonywało, że artykuł wyrażał "uczciwą opinię" i nie spowodował "poważnej szkody" dla reputacji Harry'ego.

Prawnicy księcia Harry'ego chcieli, by sąd odrzucił tę linię obrony, sędzia jednak uznał, że Associated Newspapers Limited ma "realną perspektywę" na uargumentowanie swojego stanowiska w zasadniczym procesie i w związku z tym Harry został zobowiązany do pokrycia do 29 grudnia kosztów sądowych gazety w wysokości 48 447 funtów.

Jeśli obie strony nie dojdą do ugody, właściwy proces o zniesławienie odbędzie się między majem a lipcem przyszłego roku i potrwa trzy-cztery dni. Zasądzone teraz koszty sądowe będą zapewne niewielką częścią ogólnych kosztów prawnych.

