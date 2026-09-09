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Świat

Książę George poszedł w ślady ojca i 20 premierów. Ważny dzień

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Księżna Kate i książę George
Książę George rozpoczyna naukę w Eton College
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Adrian Dennis/PAP
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Syn księcia Williama i księżnej Kate rozpoczął we wtorek naukę w elitarnym Eton College. Książę George przybył do szkoły wraz z rodzicami. Tak go przywitano.

13-letni książę, wnuk króla Karola III, rozpoczął edukację w jednej z najbardziej elitarnych szkół Wielkiej Brytanii. George, drugi w kolejce do brytyjskiego tronu, dołączył tym samym do członków rodziny królewskiej związanych z tą prestiżową placówką. Wcześniej uczęszczali do niej zarówno jego ojciec, książę William, jak i stryj, książę Harry.

Młody książę sprawiał wrażenie zadowolonego. W drodze do szkoły towarzyszyli mu rodzice, którzy na miejscu zostali powitani przez dyrektora Eton College Simona Hendersona oraz przewodniczącego rady szkoły Nicholasa Coleridge’a. - Witaj! Powodzenia! Baw się dobrze! - usłyszał od dyrektora George.

Książę George rozpoczyna naukę w Eton College
Książę George rozpoczyna naukę w Eton College
Źródło zdjęcia: Adrian Dennis/PAP

13-letni książę przybył do Eton w marynarce, koszuli, krawacie i ciemnych spodniach, ale wkrótce przebrał się w szkolny mundurek składający się z czarnego fraka, kamizelki i spodni w prążki ze sztywnym białym kołnierzykiem.

Książę George. Pierwszy dzień w Eton College
Książę George. Pierwszy dzień w Eton College
Źródło zdjęcia: Matt Porteous / Kensington Palace

Wtorkowe rozpoczęcie nowego etapu edukacji przez księcia George'a zbiegło się z ważną rocznicą dla rodziny królewskiej. Dokładnie cztery lata temu zmarła jego prababcia, królowa Elżbieta II. Tego samego dnia jego dziadek Karol został królem.

Eton College - czesne i sławni absolwenci

Położony niedaleko zamku Windsor Eton College kształci chłopców w wieku od 13 do 18 lat. W każdym roczniku naukę rozpoczyna około 270 uczniów. Młodzież mieszka w jednym z 25 internatów znajdujących się na terenie kampusu, a roczne czesne wynosi około 65 tys. funtów, czyli około 326 tys. zł.

Założony w 1440 roku Eton College od stuleci pozostaje jedną z najważniejszych szkół w Wielkiej Brytanii. Wśród jego absolwentów jest 20 brytyjskich premierów, w tym Boris Johnson i David Cameron. W murach uczelni czas spędziło także wielu znanych aktorów - między innymi Hugh Laurie, Damian Lewis, Tom Hiddleston oraz Eddie Redmayne.

Dziadek księcia, król Karol III, chodził do innej szkoły. Podobnie jak jego ojciec, książę Filip, uczęszczał do Gordonstoun w Szkocji. Ten okres w życiu bardzo źle wspomina.

"Siadaj i zamknij się". Jak księcia Karola wychowywano na króla
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"Siadaj i zamknij się". Jak księcia Karola wychowywano na króla

Anna Zaleska

Zupełnie inaczej o swoich szkolnych latach wypowiadał się książę William, który wielokrotnie podkreślał, że czas spędzony w Eton należał do najważniejszych doświadczeń jego młodości.

Źródło: CNN, Reuters
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Tagi:
Książę WilliamKsiężna KateKsiążę GeorgeWielka BrytaniaBrytyjska rodzina królewska
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