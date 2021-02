Książę Filip trafił do szpitala

99-letni brytyjski książę Filip został zapobiegawczo przyjęty do szpitala - poinformował Pałac Buckingham. BBC podaje, że małżonek królowej Elżbiety II "źle się czuł przez kilka dni, ale nie było to związane z COVID-19".

Książę Edynburga został zabrany do szpitala im. króla Edwarda VII w Londynie - przekazała BBC, powołując się na fragment oświadczenia. Dodała, że książę Filip źle się czuł przez kilka dni, ale nie było to związane z COVID-19.

Wezwano lekarza i zabrano go do szpitala, ale nie było to nagłe przyjęcie - mówił rozmówca brytyjskiego nadawcy. Agencja Reutera podała, że książę samodzielnie wszedł do placówki.