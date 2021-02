Książę William o stanie zdrowia dziadka, 99-letniego księcia Filipa

Książę Filip ma się dobrze - powiedział w poniedziałek książę William. Jego 99-letni dziadek spędził szóstą noc w szpitalu. Mąż brytyjskiej królowej Elżbiety II został hospitalizowany we wtorek. Nie sprecyzowano, jaka dolegliwość skłoniła lekarzy do podjęcia takiej decyzji.

Podczas poniedziałkowej wizyty w centrum szczepień w King's Lynn we wschodniej części Wielkiej Brytanii książę William, starszy syn następcy tronu księcia Karola, został zapytany o stan zdrowia swego dziadka, męża królowej Elżbiety II. Książę Filip we wtorek wieczorem trafił do szpitala. - Ma się dobrze, mają go na oku - odparł książę William.