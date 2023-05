Książę Andrzej odmawia wyprowadzki z królewskiej rezydencji

Źródła związane z brytyjską rodziną królewską donoszą, że książę Andrzej stanowczo odmawia wyprowadzki z posiadłości Royal Lodge, którą zamieszkuje od ponad dwudziestu lat. Choć zdaniem informatorów nie został z rezydencji wyrzucony, kwota otrzymywanych przez niego dotacji miała zostać obcięta, z uwagi na co nie stać go na utrzymanie posiadłości. Pałac Buckingham odmówił komentarza w tej sprawie.

W lutym tego roku brytyjską prasę obiegły doniesienia o planowanym zmniejszeniu dotacji, wypłacanych niepełniącemu już formalnych obowiązków księciu Andrzejowi. Zdaniem komentatorów ma to sprawić, że książę będzie musiał opuścić zajmowaną od dwóch dekad posiadłość Royal Lodge, brytyjską rezydencję królewską położoną na terenie tzw. Wielkiego Parku w Windsorze. - Nie jest bezpośrednio wyrzucany, ale oczekuje się, że nie będzie go stać na utrzymanie (posiadłości) - mówił jeden z komentatorów na łamach "Daily Mail". Jak teraz donoszą źródła związane z brytyjskim dworem, książę Yorku ma jednak "odmawiać ruszenia się" z 30-pokojowej rezydencji w Windsorze.

Książę Andrzej odmawia wyprowadzki z Royal Lodge

Zdaniem źródła powiązanego z Andrzejem, cytowanego przez "The Telegraph", książę ma obawiać się, że "teraz, gdy czas koronacji już się zakończył, sprawy przyjmą nieprzyjemny obrót". - (Książę Yorku - red.) martwi się, że członkowie rodziny królewskiej mogą nawet odciąć mu media, by go stamtąd wyciągnąć - mówi jeden ze związanych z królewskim dworem informatorów.