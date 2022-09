Książę Andrzej miał spiskować, by książę Karol nie zasiadł na tronie. Nowa biografia daje wgląd w pałacową intrygę

W najnowszej biografii królowej Kamili autorstwa Angeli Levin uwagę brytyjskich mediów przykuł wątek domniemanej intrygi przeciwko księciu Karolowi. Uczestniczyć w niej miał książę Andrzej oraz zmarła w 1997 roku księżna Diana. Plan był taki, by nie dopuścić, by Karol zasiadł na tronie. Młodszy brat, zajmujący dopiero ósme miejsce w linii sukcesji brytyjskiego tronu, widział w tym szansę dla siebie.

Premiera nieprzychylnej dla księcia Andrzeja biografii zaplanowana jest na 29 września tego roku. Fragmenty książki są jednak od 20 września publikowane na portalu The Telegraph.

Jak podaje The Telegraph, autorka Angela Levin zbierała materiały do książki od 2015 roku, docierając zarówno do przyjaciół rodziny królewskiej, jak i najbliższych pracowników.

Domniemana intryga księcia Andrzeja

“Książę Karol [obecnie król Karol III - red.] i książę Andrzej rzadko się ze sobą dogadywali, poza krótkim czasem, gdy obaj byli żonaci” - pisze Angela Levin, autorka książki. Z opublikowanych dotąd fragmentów wynika, że Andrzej miał potajemnie spiskować z księżną Dianą. Celem intrygi było pominięcie Karola w linii sukcesji. Andrzej miał starać się o to, by po śmierci królowej Elżbiety II na tronie zasiadł nie Karol, a jego syn książę William. Jak twierdzi autorka, wykorzystywał do tego swoją ówczesną małżonkę, Sarah Ferguson.

Książe Andrzej i Karol III PAP/PA

“Były to mroczne i dziwne czasy, w których paranoja stawała się rzeczywistością, a to budziło niepokój. Andrzej bardzo mocno lobbował z nadzieją, że Karol nie zostanie królem po śmierci matki, a koronę założy William” - pisze Angela Levin.

Levin twierdzi, że zgodnie z planem, gdyby William nie ukończył do tego czasu 18. roku życia, Andrzej zostałby regentem. W ten sposób sprawowałby władzę aż do czasu osiągnięcia przez swojego bratanka pełnoletniości.

Autorka biografii opisała w niej także to, jak Andrzej miał robić wszystko, by nie dopuścić do małżeństwa Karola i Camilli Parker-Bowles. Według zgromadzonych przez Angelę Levin informacji książę starał się nastawić królową Elżbietę przeciwko wybrance brata. Miał on także zarzucać jej bycie “niegodną zaufania”.

“Królowa Elżbieta poprosiła o radę w sprawie małżeństwa Karola i Camilli kilka osób, w tym księcia Andrzeja. Zawsze miała do niego słabość, a on zdawał się wiedzieć, jak to wykorzystywać, by osiągnąć to, czego pragnął. Tym razem, jak powiedziała mi osoba z ich bliskiego otoczenia, jego życzenia były zdradzieckie” - pisze Angela Levin.

Ślub Księcia Karola i Camilli Parker-Bowles PAP/PA

"[Książe Andrzej] był najwyraźniej bardzo zły, że nie mógł rządzić krajem w jakikolwiek sposób. Tak długo pozostawał negatywnie nastawiony do pojawienia się i zaakceptowania Camilli, że wątpliwym jest, by kiedykolwiek zostało mu to wybaczone" - czytamy we fragmencie biografii opublikowanym przez The Telegraph

Skandale wokół księcia Andrzeja

Za sprawą przyjaźni z amerykańskim miliarderem Jeffreyem Epsteinem, któremu w 2019 roku postawiono zarzuty wykorzystywania seksualnego niepełnoletnich, stręczycielstwa oraz handlu nieletnimi dziewczętami, wokół księcia Andrzeja zapanowała atmosfera skandalu. Dwa lata później jedna ze stron pozwu Epsteina Virginia Giuffre oskarżyła księcia Andrzeja o wykorzystywanie seksualne.

Książę od samego początku podważał prawdziwość tych oskarżeń, twierdząc, że nie pamięta, by kiedykolwiek spotkał VirgInię Giuffre, a w dniu, kiedy miało dojść do nadużycia seksualnego, przebywał z córką. Dzień przed zaplanowaną rozprawą media ogłosiły, iż kobieta podpisała z księciem ugodę.

Książe Andrzej podczas uroczystości pożegnalnych Elżbiety II PAP/EPA

W następstwie skandalu książę zrezygnował ze wszystkich wojskowych tytułów, królewskich patronatów oraz pełnienia publicznych funkcji. Podczas ubiegłotygodniowych uroczystości pożegnalnych zmarłej królowej Elżbiety II nie mógł on włożyć wojskowego munduru, mimo iż jest weteranem wojny o Falklandy. W ostatnim czasie w brytyjskich mediach podawano też w wątpliwość zasadność sprawowania przez niego urzędu radcy stanu.

Autor:jdw//az

Źródło: The Telegraph