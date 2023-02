Media: "kłopotliwy" tytuł królowej małżonki Kamili będzie zmieniony po koronacji

Królowa małżonka Kamila

Jak zauważają obserwatorzy w Wielkiej Brytanii, pierwszą oznaką spodziewanej zmiany tytularnej może być przemianowanie prowadzonej przez Kamilę organizacji charytatywnej. W połowie lutego jej nazwa z dotychczasowej The Duchess of Cornwall's Reading Room (pol. Czytelnia Księżnej Kornwalii) zmieniona została na The Queen's Reading Room (Czytelnia Królowej).