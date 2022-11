Królowa Kamila zrywa z tradycją sięgającą średniowiecza. Nie będzie miała dam dworu

czytaj dalej

W chińskich miastach dochodzi do protestów, których bezpośrednią przyczyną był pożar budynku w objętym lockdownem mieście Urumczi. Padają oskarżenia, jakoby ofiary tragedii zostały uwięzione w mieszkaniach ze względu na restrykcje covidowe. "Wspólne cierpienie", jakim dla Chińczyków stała się radykalna polityka "zero covid", zogniskowało gniew mieszkańców - pisze "New York Times". Choć protesty dotychczas były w Chinach rzadkością, Xi Jinping nie ma prostej odpowiedzi na obecne niepokoje - dodaje amerykański dziennik.