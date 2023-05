Królowa Kamila z uczniami na lekcji plastyki. Pierwsza samodzielna aktywność po koronacji

Szata, w której Kamila przybyła do Opactwa Westminsterskiego, pierwotnie została uszyta na koronację królowej Elżbiety II. Po koronacji, przed rozpoczęciem procesji powrotnej do Pałacu Buckingham, małżonka Karola III włożyła nową szatę, zaprojektowaną i ręcznie wyhaftowaną przez Royal School of Needlework. Na tkaninie znalazły się symbole Wielkiej Brytanii, a także motywy nawiązujące do natury i środowiska. Miało to "odzwierciedlać przywiązanie Jej Wysokości do świata przyrody".