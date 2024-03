Królowa Kamila czasowo wstrzymuje się od pełnienia oficjalnych obowiązków - poinformował "The Times", powołując się na plan jej publicznych aktywności. Zgodnie z sugestią brytyjskiego portalu kilka dni wolnego ma poświęcić na spędzenie czasu z Karolem III i innymi członkami królewskiej rodziny. "Daily Mail" donosi, że Kamila uda się w tym czasie także na krótkie zagraniczne wakacje. Jak informuje "The Sun", królowa ma być zachwycona możliwością krótkiego odpoczynku od intensywnego grafiku. - Kamila bardzo martwiła się o zdrowie swojego męża. Ale to także ona musiała sprostać napiętemu harmonogramowi królewskich zobowiązań jednocześnie chcąc być przy mężu i księżnej Kate , gdy każde z nich przechodzi przez własne problemy zdrowotne. Z pewnością zasługuje na odpoczynek i relaks - zauważa Ingrid Seward, cytowana przez portal tabloidu autorka książek na temat brytyjskiej monarchii i jej członków.

Królowa Kamila i przerwa w pełnieniu królewskich obowiązków

Do pełnienia obowiązków królowa powróci 11 marca, kiedy to - w zastępstwie Karola III - będzie przewodniczyć rodzinie królewskiej w nabożeństwie z okazji Dnia Wspólnoty Narodów w Opactwie Westminsterskim – wskazuje "The Times". Od momentu tymczasowego wycofania się Karola III z udziału w publicznych wystąpieniach, Kamila reprezentowała go już podczas 13 okazji, m.in. goszcząc pierwszą damę Ukrainy Ołenę Zełenśką, przewodząc członkom rodziny królewskiej w nabożeństwie upamiętniającym króla Konstantyna z Grecji czy też biorąc udział w przyjęciu z okazji konkursu kreatywnego pisania dla dzieci w Pałacu Buckingham.