Królowa Elżbieta uczestniczyła w chrzcinach dwóch prawnuków

W niedzielę królowa Elżbieta II uczestniczyła w ceremonii chrzcin dwóch swoich prawnuków. To drugie w minionym tygodniu wydarzenie z udziałem 95-letniej monarchini po tym, jak otrzymała ona od lekarzy zalecenie czterotygodniowego odpoczynku.

Dla pierwszej pary jest to pierwsze dziecko, dla drugiej - trzecie. Są oni odpowiednio dziewiątym i dziesiątym z 12 prawnucząt brytyjskiej monarchini. Po nich w tym roku przyszło na świat jeszcze dwoje kolejnych - córka księcia Harry'ego i księżnej Meghan - Lilibet Diana, oraz córka księżniczki Beatrycze i Edoardo Mapellego Mozziego - Sienna.

Problemy zdrowotne królowej

To, czy monarchini weźmie udział w chrzcinach, nie było pewne w związku z pojawiającymi się w ostatnich tygodniach obawami co do jej stanu zdrowia.