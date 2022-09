Królowa małżonka Kamila złożyła hołd królowej Elżbiecie II. "Zawsze będę pamiętać jej uśmiech"

W emocjonalnym wystąpieniu, które w całości BBC ma wyemitować w niedzielę wieczorem, królowa małżonka Kamila złożyła hołd zmarłej królowej Elżbiecie II. - Była zawsze częścią naszego życia - cytuje słowa żony króla Karola III brytyjska agencja PA. Królową pożegnały również jej wnuczki, księżniczka Beatrycze i księżniczka Eugenia. "Żegnaj, droga babciu. To był zaszczyt naszego życia być twoimi wnuczkami i jesteśmy z ciebie bardzo dumne" - napisały we wspólnym oświadczeniu.

"Żegnaj, droga babciu"

"Byłaś naszą matką, naszą przewodniczką, kochającą dłonią na naszych plecach, prowadzącą nas przez ten świat. Nauczyłaś nas tak wiele, a my zawsze będzie pielęgnować te lekcje i wspomnienia. Teraz, droga babciu, wszystko, co chcemy ci powiedzieć, to — dziękujemy. Dziękujemy za to, że doprowadzałaś nas do śmiechu, za zbieranie wrzosów i malin, za maszerujących żołnierzy, za nasze herbaty, za pocieszenie, za radość. Nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak wielki wpływ miałaś na naszą rodzinę i na wielu ludzi na całym świecie. Świat cię opłakuje" - czytamy w oświadczeniu.