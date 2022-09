Królowa Elżbieta II zrywa z wieloletnią tradycją

Brytyjska monarchini Elżbieta II nie wróci do Londynu ani Windsoru, aby przyjąć nowego premiera Wielkiej Brytanii. Zamiast tego audiencja odbędzie się na zamku Balmoral w Szkocji, gdzie monarchini co roku spędza lato - poinformował w środę Pałac Buckingham. Spotkanie ma odbyć się we wtorek w przyszłym tygodniu.

Jak poinformował rzecznik dworu królewskiego, Elżbieta II przyjmie we wtorek 6 września w Balmoral ustępującego premiera Borisa Johnsona, a później jego następcę. Królowa planowała przyjechać na jeden dzień do Londynu, ale - jak wyjaśnił rzecznik - podjęto decyzję, by audiencja odbyła się w Balmoral w celu uniknięcia konieczności zmiany planów w ostatniej chwili, gdyby powracające co jakiś czas problemy 96-letniej monarchini z poruszaniem się miały jej uniemożliwić podróż.