Pałac Buckingham potwierdził, że królowa Elżbieta II weźmie udział w uroczystościach Niedzieli Pamięci. Królowa nie będzie natomiast uczestniczyła we mszy z okazji synodu generalnego Kościoła Anglii ani w otwierającej go sesji - dodał Pałac Buckingham. Wieniec pod londyńskim pomnikiem The Cenotaph złoży książę Karol.