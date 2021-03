"Trudne czasy pozwalają głębiej przeżywać poczucie wspólnoty". Orędzie królowej Elżbiety II

Brytyjska królowa Elżbieta II jak co roku zabrała głos z okazji przypadającego w poniedziałek Dnia Wspólnoty Narodów. - Potrzeba utrzymywania większego dystansu społecznego oraz praca przeważnie w izolacji dla wielu okazały się niezwykłym doświadczeniem - mówiła. Monarchini zauważyła, że "te trudne czasy, które doświadczyły tak wielu, pozwalają głębiej przeżywać poczucie wspólnoty i to, co dzielimy z innymi".