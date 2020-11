Królowa Elżbieta po raz pierwszy pokazała się w maseczce

Królowa złożyła kwiaty przed symbolicznym Grobem Nieznanego Żołnierza

- Wspaniale było zobaczyć Jej Królewską Mość w tak dobrym nastroju i zdrowiu. To jest moment, w którym Opactwo wykonuje swoje powołanie jako narodowe miejsce kultu. Historia Nieznanego Żołnierza porusza nas wszystkich. Wszystkim kościołom bardzo trudno jest zamknąć drzwi, jest to sprzeczne ze wszystkim, do czego zostaliśmy powołani, czyli do tego, by zbierać ludzi razem - mówił po nabożeństwie Hoyle.