Królowa Elżbieta II odmówiła przyjęcia nagrody dla seniora roku

Gyles Brandreth, przewodniczący kapituły przyznającej nagrodę Oldie of the Year, latem napisał list do prywatnego sekretarza królowej Elżbiety II Edwarda Younga z pytaniem, czy monarchini przyjęłaby wyróżnienie. "Jej Wysokość wierzy, że mamy tyle lat, na ile się czujemy, w związku z czym Królowa nie uważa, by spełniała stosowne kryteria, aby móc przyjąć wyróżnienie, i ma nadzieję, że znajdzie pan bardziej godnego odbiorcę" - napisał Young w odpowiedzi. Jego list zamieszczono w najnowszym numerze miesięcznika dla seniorów "The Oldie Magazine", który od prawie 30 lat przyznaje nagrodę.