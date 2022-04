Elżbieta II obchodzi 96. urodziny. Jak świętuje brytyjska królowa?

Brytyjska królowa Elżbieta II obchodzi właśnie 96. urodziny. Zgodnie z zapowiedziami, dzień ten spędza w wiejskiej posiadłości Sandringham we wschodniej Anglii. Elżbieta II pojawiła się w Sandringham już we środę i przebywa w Wood Farm, domku na terenie tej posiadłości, który był szczególnie lubiany przez jej zmarłego w zeszłym roku męża, księcia Filipa. Taka forma świętowania urodzin królowej nie ma żadnego związku z jej stanem zdrowia. Można powiedzieć, że to element tradycji. A to dlatego, że królowa brytyjska co roku dzień urodzin obchodzi bardzo kameralnie. W tym roku jedynym publicznym elementem obchodów będzie salut armatni w ciągu dnia.